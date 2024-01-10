Он завершится 29 февраля
10 января в Бурятии стартовал региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Он поможет отобрать сильнейших среди победителей муниципального этапа.
- Для успешного прохождения этапа необходима академическая база за рамками углублённой школьной программы, подкованность, эрудиция и умение нестандартно мыслить, - заявили в пресс-службе министерства образования РБ.
Региональный этап проводится с 10 января по 29 февраля 2024 года. Он рассчитан на 9-11 классы и организуется органами государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования. По Бурятии подробную информацию можно найти на сайте регионального центра «Асториум».
В Бурятии начался региональный этап всероссийской олимпиады школьников
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