Эксперты выяснили, кому в Улан-Удэ сложнее всего найти работу

Чем старше горожане, тем хуже у них дела с трудоустройством
Представители сервиса SuperJob выяснили, кому в Улан-Удэ проще всего найти работу. Судя по оценкам самих жителей бурятской столицы – людям 33-35 лет или чуть моложе – от 30 до 32. А вот те, кому за 60, оценили сложности трудоустройства в среднем на 7,8 из 10 баллов.
«Пик» соискательской формы у представителей обоих полов совпадает – это возраст от 30 до 35 лет. Женщинам от 42 до 52 подыскать подходящее место уже сложнее. Но хуже всего дела с трудоустройством – у мужчин старше 60 лет (в среднем 8,2 балла из 10).
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