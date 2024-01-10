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В военных городках в Улан-Удэ построят универсальные площадки

В военных городках в Улан-Удэ построят универсальные площадки
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Там оборудуют зоны отдыха

В микрорайонах Сосновый бор и Звёздный построят универсальные площадки с зонами отдыха. Ещё две таких же появится на станции Дивизионная. Итого их будет четыре, рассказали в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.

- Адресный перечень составили исходя из фактического состояния придомовых территорий на землях Минобороны РФ, потребности в их благоустройстве и количества жителей, – пояснил председатель КГХ Сергей Гашев. – Для уточнения предстоящей работы провели комиссионные выезды.

Будущие площадки предназначены для отдыхающих разного возраста. В прошлом году в рамках программы «1000 дворов на Дальнем Востоке» в столице Бурятии благоустроили шесть мини-парков с индивидуальным дизайном. Общая площадь всех облагороженных дворов превысила 14 тысяч квадратных метров.
площадки

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