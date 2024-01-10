Больше ребёнком она не интересовалась
В Заиграевском районе Бурятии подали в суд на мать новорождённого ребёнка, которая бросила его ещё в роддоме. В итоге женщину лишили родительских прав.
- В ходе рассмотрения дела установлено, что ответчик без уважительных причин оставила своего ребёнка в родильном доме, что является самостоятельным основанием для удовлетворения искового заявления. Кроме того, также установлено, что мать с ребёнком связи не поддерживает, здоровьем, развитием ребёнка не интересуется, материальной помощи не оказывает, - сообщили в пресс-службе райсуда.
Суд удовлетворил иск, лишив женщину родительских прав, а также постановил взыскивать с неё алименты на ребёнка.
Заочное решение суда пока не вступило в законную силу.
В Бурятии женщину, бросившую младенца в роддоме, лишили родительских прав
Общество, Фото:
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