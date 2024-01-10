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В Бурятии женщину, бросившую младенца в роддоме, лишили родительских прав

В Бурятии женщину, бросившую младенца в роддоме, лишили родительских прав
Общество,  Фото:pixabay.com
Больше ребёнком она не интересовалась

В Заиграевском районе Бурятии подали в суд на мать новорождённого ребёнка, которая бросила его ещё в роддоме. В итоге женщину лишили родительских прав.

- В ходе рассмотрения дела установлено, что ответчик без уважительных причин оставила своего ребёнка в родильном доме, что является самостоятельным основанием для удовлетворения искового заявления. Кроме того, также установлено, что мать с ребёнком связи не поддерживает, здоровьем, развитием ребёнка не интересуется, материальной помощи не оказывает, - сообщили в пресс-службе райсуда.

Суд удовлетворил иск, лишив женщину родительских прав, а также постановил взыскивать с неё алименты на ребёнка.

Заочное решение суда пока не вступило в законную силу.
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