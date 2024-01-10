В столице Бурятии за год подорожали абсолютно все съёмные квартиры





Федеральный портал «Мир квартир» решил выяснить, во сколько обойдётся аренда жилья в разных регионах РФ. Для этого специалисты проанализировали цены в 70 крупнейших городах страны за последний год и пришли к выводу, что однушки и студии подорожали в среднем на 21,7%, а двушки и трёшки – на 19,3% и 15,2%.



В Улан-Удэ за съёмную однокомнатную квартиру к концу 2023-го просили примерно 25 837 рублей. За год такое жильё стало дороже на 40,6% (за четвёртый квартал – на 38,9%). За двухкомнатную в бурятской столице нужно выложить 33 тысячи 714 рублей (+51% и 42,2%), а за трёхкомнатную – 33 400 (+22,6% и 29%). В соседнем Иркутске аренда подорожала до 23 486, 31 019 и 39 251 рубля, в Чите – до 22 105, 32 259 и 39 625 соответственно.



За последние три месяца съёмные однушки наценились в 68 городах из 70-ти, двушки – в 65, трёшки – в 52. А за год квартиры подорожали вообще везде за исключением Твери, где немного дешевле (-1,8%) стали сдавать жильё с тремя комнатами.



По словам генерального директора «Мира квартир» Павла Луценко, ставки весь 2023-ий росли умеренно, но в октябре-ноябре поднялись сразу вдвое.



- После того как ипотека начала дорожать, многие люди поняли, что обзавестись собственной квартирой им уже не по карману и переключились на аренду жилья, из-за чего на неё и подняли цены, – пояснил Луценко. – Предложение же на этом рынке сократилось, в некоторых городах – до 70%, и продолжает сокращаться.



Кроме того, свою лепту внесли инфляция и повышение тарифов ЖКХ. «Особенно активное подорожание найма мы предвидим после отмены льготной ипотеки на первичке», – добавил гендиректор портала.