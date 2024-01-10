Подготовительные работы уже начались
В Бурятии началась подготовка купелей к празднованию Крещения Господня.
- Началась работа по организации купелей, с забором воды. Планируется не менее 20 официальных иорданей, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
В прошлом году в республике подготовили 22 купели. Больше всего (по четыре) купели было обустроено в Прибайкальском районе, по три – в Кяхтинском, по две – в Курумканском, Селенгиском, Кабанском районах. Отметим, в Улан-Удэ была одна купель.
Где и сколько иорданей будет в этом году, пока неизвестно.
Традиция погружения в крещенскую прорубь - иордань - символизирует крещение Иисуса Христа в реке Иордан. Однако стоит отметить, что купания проруби с 18 на 19 января являются не церковным обрядом, а народным обычаем. Люди верят, что в холодной крещенской воде смоют они все свои грехи и очистятся.
В Бурятии на Крещение оборудуют не менее 20 купелей
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