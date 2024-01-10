В Улан-Удэ для осуждённых женщин прошли мастер-классы красоты

Женщины поработали над своим внешним видом
В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошли мастер-классы по созданию праздничных причёсок, а также мастер-класс по созданию дизайна ногтей.
Женщины выбрали свой образ, смогли проявить фантазию, приобрести полезные навыки, которые пригодятся в жизни после освобождения.
По словам начальника отряда, подобные занятия необходимы, чтобы осуждённые могли следить за модой и за своим внешним видом, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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