В Улан-Удэ для осуждённых женщин прошли мастер-классы красоты





В улан-удэнской исправительной колонии №7 прошли мастер-классы по созданию праздничных причёсок, а также мастер-класс по созданию дизайна ногтей.Женщины выбрали свой образ, смогли проявить фантазию, приобрести полезные навыки, которые пригодятся в жизни после освобождения.По словам начальника отряда, подобные занятия необходимы, чтобы осуждённые могли следить за модой и за своим внешним видом, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.