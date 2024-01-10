В Бурятии сегодня ветрено

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Порывы ветра достигнут 14 м/с



По данным Бурятского гидрометцентра, в среду, 10 января, в республике переменная облачность, местами небольшой снег, по Прибайкалью местами до умеренного снегопада, метель.



Ветер восточный с переходом на западный 4-9, утром и днём местами порывы до 14 м/с, позёмка. Днём температура воздуха составит 8-13 градусов мороза, местами -18,-23.



В Улан-Удэ утром и днём небольшой снег. Ветер восточный с переходом на западный 4-9, днём порывы до 12 м/с. Температура днём -9,-11.



