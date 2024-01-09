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В Улан-Удэ спасают щенка, откопанного из сугроба

В Улан-Удэ спасают щенка, откопанного из сугроба
Общество,  Фото:vk.com/pryut_kot_i_pes
Также борются за жизнь сбитого пса, который, пролежал возле железной дороги несколько дней

За праздничные дни улан-удэнский приют для животных «Кот и пёс» принял двух травмированных собак. Душещипательные истории сотрудники приюта рассказали на своей официальной странице.

Один пёс, сбитый машиной, несколько дней пролежал возле железнодорожных путей на станции Тальцы. В клинике, куда доставили животное, обнаружился перелом позвоночника. Теперь он в приюте на особом уходе.



В этот же день привезли в ветеринарную клинику щенка, которого буквально откопали из сугроба. У него черепно-мозговая травма. Возможно, кто-то сильно ударил его по голове, предполагают волонтёры.

Сейчас щенок в приюте, проходит лечение здесь же.

- Для ухода за спинальниками и другими травмированными нам очень нужны пелёнки, ненужные одеяла, постельное белье, все что пойдёт на подстилки. Нужны корма для кошек сухие и влажные, корма для щенков, которых нам подбрасывают постоянно, - с просьбой к неравнодушным горожанам обратились зоозащитники.

Финансовую помощь можно отправлять по реквизитам, опубликованным на в группе во «Вконтакте» https://vk.com/pryut_kot_i_pes .

Отчёт публикуется в обсуждениях группы приюта.

волонтеры собаки

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