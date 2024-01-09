Улан-удэнцы признались, какое обращение раздражает их на работе



Представители сервиса SuperJob выяснили, какие обращения, принятые в бизнес-среде, жители бурятской столицы считают уместными, а какие – нет. Специалисты опросили работающих горожан и пришли к выводу, что более половины – 69% – нормально относятся к слову «коллеги», причём женщинам оно нравится сильнее, чем мужчинам (70% и 68% соответственно).



Чем старше улан-удэнцы и чем выше уровень их дохода, тем больше среди них тех, кто предпочитает именно такое обращение. А самыми раздражающими оказались «мальчики/девочки» (15% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 12%).



Слово «коллеги» сердит лишь 9% респондентов, причём сильный пол чаще, чем представительниц прекрасной половины (11% и 7% соответственно). А наших земляков до 34 лет больше всего нервируют «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Большинство опрошенные с зарплатой от 80 тысяч рублей невзлюбили «мальчиков/девочек».

