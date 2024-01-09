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В Бурятии открыт сезон ледовых гонок

В Бурятии открыт сезон ледовых гонок
Общество,  Фото:СТК «Сибирь»
Первые соревнования прошли 6 и 7 января

6 января в Бурятии, на ледовой трассе в селе Сужа Иволгинского района состоялось открытие ледового сезона. Сезон открыли профессионалы автоспорта на подготовленных кроссовых автомобилях.

Заезды первого этапа чемпионата Бурятии по «ледовому» автокроссу определили следующих призёров:

Класс «Д2К»
1 место - Щербаков Сергей (г. Улан-Удэ)
2 место - Толстоухов Александр (г. Улан-Удэ)
3 место - Щербаков Александр (г. Улан-Удэ)

Класс «Супер 1600»
1 место - Петрушин Василий (г. Иркутск)
2 место - Заруднев Виктор (г. Иркутск)

Класс «Свободный»
1 место - Бадмаев Евгений (г. Улан-Удэ)
2 место - Александров Александр (г. Улан-Удэ)

На следующий день, 7 января, здесь же прошёл первый этап чемпионата Бурятии по ледовым гонкам среди любителей. Несмотря на некоторые накладки в тайминге, участие в заездах приняли 57 спортсменов. В пригород Улан-Удэ соревноваться приехали и представители соседнего региона: участвовали пилоты из Иркутска, Братска и Ангарска.

В первом этапе ралли спринт призёрами стали:

Класс «Супершип»
1 место - Родинский Алексей (г. Ангарск), автомобиль Subaru Legacy
2 ⁠место - Охремчук Константин (г. Иркутск), автомобиль Mazda Familia

Класс «Полный привод (4WD), шип»
1 место - Янковский Владимир (г. Улан-Удэ), автомобиль Subaru Impreza
2 место - Малыгин Илья (г. Иркутск), автомобиль Subaru Leone
3 место - Эмигенов Евгений (г. Улан-Удэ), автомобиль Mitsubishi Mirage

Класс «Полный привод (4 WD), «липучка»
1 место - Малыгин Илья (г. Иркутск), автомобиль Subaru Leone
2 место - Торгашин Глеб (г. Улан-Удэ), автомобиль Subaru Impreza
3 место - Охремчук Константин (г. Иркутск), автомобиль Mazda Familia

Класс: «Задний привод (RWD), шип»
1 место - Беляков Алексей (г. Улан-Удэ), автомобиль Toyota Sprinter trueno
2 место - Протасов Дмитрий (г. Иркутск), автомобиль Nissan Silvia
3 место - Цыдыпов Виктор (г. Улан-Удэ), автомобиль «Москвич-412»

Класс «Задний привод (RWD), «липучка»
1 место - Туркин Александр (г. Улан-Удэ), автомобиль «Иж Ода»
2 место - Тормаков Алексей (г. Улан-Удэ), автомобиль «ВАЗ 2102»
3 место - Ившин Роман (г. Улан-Удэ), автомобиль Isuzu Fargo

Класс «Передний привод (FWD), шип»
1 место - Степанов Максим (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Torneo
2 место - Канжовников Роман (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Integra
3 место - Пыльцын Алексей (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Civic

Класс «Передний привод (FWD), «липучка»
1 место - Фролов Дмитрий (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Fit
2 место - Петров Сергей (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Fit
3 место - Степанов Максим (г. Улан-Удэ), автомобиль Honda Torneo

Второй этап «ледового» ралли-спринта состоится 27 января, сообщает спортивно-технический клуб «Сибирь».

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Бурятия автоспорт ледовые гонки

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