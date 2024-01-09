Ещё в одном селе Бурятии затопило дорогу

Теперь там застревают автомобили
Жители Мухоршибирского района забили тревогу. Там начало топить дорогу между сёлами Шабур и Саган-Нур. Фотоподтверждение прислали недавно в группу «Мухоршибирь-инфо.24/7»
- Речка вышла через дорогу. Проехать нет возможности, машины застревают, – пожаловались автомобилисты.
В МБУ «Инфраструктурный центр» сообщили, что специалисты осмотрели место, где вышла наледь, и уже приступили к работам. К ним привлекли 10 человек, задействовать пришлось 8 единиц техники. Между населёнными пунктами имеется объездная дорога, уточнили в учреждении.
Теперь там застревают автомобили
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