Ещё в одном селе Бурятии затопило дорогу



Жители Мухоршибирского района забили тревогу. Там начало топить дорогу между сёлами Шабур и Саган-Нур. Фотоподтверждение прислали недавно в группу «Мухоршибирь-инфо.24/7»



- Речка вышла через дорогу. Проехать нет возможности, машины застревают, – пожаловались автомобилисты.



В МБУ «Инфраструктурный центр» сообщили, что специалисты осмотрели место, где вышла наледь, и уже приступили к работам. К ним привлекли 10 человек, задействовать пришлось 8 единиц техники. Между населёнными пунктами имеется объездная дорога, уточнили в учреждении.

