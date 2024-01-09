За сутки на городские дороги высыпали более 400 тонн песка
Дороги в Улан-Удэ подсыпают круглосуточно. Только за минувшие сутки на это ушло 412 тонн песка, сообщили в комбинате по благоустройству.
С 03:00 работа велась в усиленном режиме. За это время обработали более сотни опасных участков, а несколько – на улицах Балтахинова, Бабушкина, Ключевская, Иволгинская и проспекте 50-летия Октября – «пропесочили» повторно.
- Ближе к пяти утра мы начинаем делать упор на подсыпку центральных улиц и участков по маршруту следования общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для горожан по пути на работу и школу, – пояснил директор КБУ Игорь Мункуев.
Песок на дорогах быстро растаскивается, потому и приходится посыпать их не один раз. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными за рулём, соблюдать скорость и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефоны.
В столице Бурятии хорошенько «пропесочили» улицы
Общество, Фото:
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