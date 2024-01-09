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В столице Бурятии хорошенько «пропесочили» улицы

В столице Бурятии хорошенько «пропесочили» улицы
Общество,  Фото:комбинат по благоустройству
За сутки на городские дороги высыпали более 400 тонн песка

Дороги в Улан-Удэ подсыпают круглосуточно. Только за минувшие сутки на это ушло 412 тонн песка, сообщили в комбинате по благоустройству.

С 03:00 работа велась в усиленном режиме. За это время обработали более сотни опасных участков, а несколько – на улицах Балтахинова, Бабушкина, Ключевская, Иволгинская и проспекте 50-летия Октября – «пропесочили» повторно.

- Ближе к пяти утра мы начинаем делать упор на подсыпку центральных улиц и участков по маршруту следования общественного транспорта, чтобы минимизировать неудобства для горожан по пути на работу и школу, – пояснил директор КБУ Игорь Мункуев.

Песок на дорогах быстро растаскивается, потому и приходится посыпать их не один раз. Автомобилистов призвали быть предельно внимательными за рулём, соблюдать скорость и дистанцию, не совершать резких манёвров и не отвлекаться на телефоны. 
подсыпка песком дороги

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