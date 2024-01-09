В Бурятии состоялся чемпионат по рыбалке со льда

Общество, Фото: федерация рыболовного спорта РБ

Соревнования проходили на Гусином озере



В Бурятии прошли первые рыболовные соревнования этого года. В Селенгинском районе 6 января состоялся чемпионат республики по ловле на блесну со льда. Турнир проходил на Гусином озере, в местности Зазрез.



- На соревнованиях было зарегистрировано 11 команд и 2 в личном зачёте. Причём одна команда была женская – они же «ЛедиБур», единственные представители женской рыболовной лиги РБ. Также стоит отметить, что к нам приехали друзья из Иркутска, - сообщили в федерации рыболовного спорта РБ.



По итогам чемпионата места распределились следующим образом:



Личный зачёт

1 место - Черниговский А.

2 место - Смольников Д.

3 место - Телицын Д.



Командный зачёт

1 место – команда «Кабанята»

2 место – команда «Нукер»

3 место – команда «ЛедиБур»



