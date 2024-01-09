Соревнования проходили на Гусином озере
В Бурятии прошли первые рыболовные соревнования этого года. В Селенгинском районе 6 января состоялся чемпионат республики по ловле на блесну со льда. Турнир проходил на Гусином озере, в местности Зазрез.
- На соревнованиях было зарегистрировано 11 команд и 2 в личном зачёте. Причём одна команда была женская – они же «ЛедиБур», единственные представители женской рыболовной лиги РБ. Также стоит отметить, что к нам приехали друзья из Иркутска, - сообщили в федерации рыболовного спорта РБ.
По итогам чемпионата места распределились следующим образом:
Личный зачёт
1 место - Черниговский А.
2 место - Смольников Д.
3 место - Телицын Д.
Командный зачёт
1 место – команда «Кабанята»
2 место – команда «Нукер»
3 место – команда «ЛедиБур»
В Бурятии состоялся чемпионат по рыбалке со льда
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