Улан-Удэ примет чемпионат России по рукопашному бою

Соревнования состоятся в апреле



Столица Бурятии в прошлом году стала хозяйкой чемпионата Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою. В этом году, в апреле город Улан-Удэ вновь примет большое спортивное состязание – чемпионат России по армейскому рукопашному бою.



Как сообщили в федерации армейского рукопашного боя России, турнир состоится 27 и 28 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.



Возрастное ограничение: 6+.

