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Улан-Удэ примет чемпионат России по рукопашному бою

Улан-Удэ примет чемпионат России по рукопашному бою
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Соревнования состоятся в апреле

Столица Бурятии в прошлом году стала хозяйкой чемпионата Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою. В этом году, в апреле город Улан-Удэ вновь примет большое спортивное состязание – чемпионат России по армейскому рукопашному бою.

Как сообщили в федерации армейского рукопашного боя России, турнир состоится 27 и 28 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия спорт чемпионат России армейский рукопашный бой

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