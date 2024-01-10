Соревнования состоятся в апреле
Столица Бурятии в прошлом году стала хозяйкой чемпионата Вооружённых сил РФ по армейскому рукопашному бою. В этом году, в апреле город Улан-Удэ вновь примет большое спортивное состязание – чемпионат России по армейскому рукопашному бою.
Как сообщили в федерации армейского рукопашного боя России, турнир состоится 27 и 28 апреля в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ примет чемпионат России по рукопашному бою
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