В Монголии выпущены почтовые марки «Год Дракона»

Общество, Фото: личная страница Тугс Тугсуу

На них изображены драконы времён хунну



В Монголии были выпущены в обращение две именные марки, посвящённые году «деревянного» Дракона. Церемония гашения первых почтовых марок 2024 года состоялась 8 января в музее Чингисхана в Улан-Баторе. Мероприятие проводилось в рамках празднования столетия первых почтовых марок в Монголии.



Пару драконов, изображённых на новых марках, можно увидеть на артефактах, найденных в сомоне Ундер-Улаан аймака Архангай. Они считаются первой находкой в Азии с изображением дракона.



- Серия включает в себя пять марок, на фоне которых изображено значение года. Год Дракона олицетворяет здоровье, силу и энергию, честность и великодушие, - сообщает новостное агентство «Монцамэ».



Материалы для эскизов марки и консультации предоставили заслуженный деятель культуры, лама монастыря «Тувдэнпэлжээлин» Ж. Гончигсурэн; астролог, доцент С. Даваабаяр и заслуженный деятель науки, археолог, историк, профессор Д. Эрдэнэбаатар.



- На марке изображена фигура дракона из находок периода хунну. Археолог Д. Эрдэнэбаатар доказал своими находками, что дракон является главным символом, которому поклонялись наши предки. Я попытался использовать абстрактный подход при изображении дракона и изменил форму его хвоста, чтобы добавить цвета. Эти марки созданы для повышения ценности редких артефактов, - заявил художник марки Ж. Ганхуяг.



Ранее в Монголии также были изданы марки, посвящённые году Дракона. Так, 7 ноября 1972 года была напечатана серия марок «12 знаков зодиака, в 1992 году – серия марок с надписями. 10 января 2000 года или в год «железного» Дракона появились две марки под названием «Тийн дарагч», а 1 января 2012 года выпущена марка под названием «Баясгалан» с изображением «водяного» Дракона.



В рамках гашения марок также состоялось открытие выставки об истории монгольской почты. Как подчеркнули на церемонии открытия, почтовая служба в Монголии берет своё начало с XIII века – со времён правления хана Угэдэя.

