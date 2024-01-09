В сельской школе в Бурятии вылетают стёкла из окон







Сельчане впервые забили тревогу в 2020-ом. После репортажей в СМИ чиновники пообещали построить новую школу. Тогда даже разработали проектно-сметную документацию, но проект не прошёл согласование. Власти обозначили новые сроки – к 2026 году. Однако онохойцы уверены: ещё два года школа не простоит.



«Фронтовики» направили обращение в прокуратуру. Они заявили, что отсутствие капремонта привело к печальным последствиям. «Нужна новая школа. Просим повлиять на проблему и ускорить её решение», – отметили общественники.



Средняя школа в заиграевском селе Старый Онохой разваливается на глазах. В региональном отделении Народного фронта рассказали, что здание, построенное в 1971-ом, уже 53 года не видело капитального ремонта. Местные жители, уставшие от постоянных обещаний властей, даже обратились по этому поводу на прямую линию президента Владимира Путина.В школе, где учатся 120 детей, при сильном ветре вылетают стёкла из окон. Потолок там провис, а фундамент разрушился. Дверные косяки и оконные проёмы повело, все балки прогнили. Спортзала в образовательном учреждении нет – ребятишки занимаются физкультурой в маленьком кабинете площадью в 16 квадратных метров, заставленном книгами и партами. В подсобном помещении со стен обсыпалась штукатурка.