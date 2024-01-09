В сельской школе в Бурятии вылетают стёкла из окон

Средняя школа в заиграевском селе Старый Онохой разваливается на глазах. В региональном отделении Народного фронта рассказали, что здание, построенное в 1971-ом, уже 53 года не видело капитального ремонта. Местные жители, уставшие от постоянных обещаний властей, даже обратились по этому поводу на прямую линию президента Владимира Путина.
В школе, где учатся 120 детей, при сильном ветре вылетают стёкла из окон. Потолок там провис, а фундамент разрушился. Дверные косяки и оконные проёмы повело, все балки прогнили. Спортзала в образовательном учреждении нет – ребятишки занимаются физкультурой в маленьком кабинете площадью в 16 квадратных метров, заставленном книгами и партами. В подсобном помещении со стен обсыпалась штукатурка.
Сельчане впервые забили тревогу в 2020-ом. После репортажей в СМИ чиновники пообещали построить новую школу. Тогда даже разработали проектно-сметную документацию, но проект не прошёл согласование. Власти обозначили новые сроки – к 2026 году. Однако онохойцы уверены: ещё два года школа не простоит.
«Фронтовики» направили обращение в прокуратуру. Они заявили, что отсутствие капремонта привело к печальным последствиям. «Нужна новая школа. Просим повлиять на проблему и ускорить её решение», – отметили общественники.