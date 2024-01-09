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«Центр называется»: В Бурятии сельчане пожаловались на заснеженные дороги

«Центр называется»: В Бурятии сельчане пожаловались на заснеженные дороги
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Люди заявили, что его не убирают с проезжей части

Жители Мухоршибири пожаловались на утопающие в снегу дороги. Сельчане поинтересовались, почему его не убирают с проезжей части.

- Посередине дороги – гребень, легковые машины днищем цепляются. Центр района называется, – возмутились местные в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
 
Такая ситуация сложилась на улице Доржиева, но и на других, по словам мухоршибирцев, дела не лучше. Представитель Мухоршибирского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) заверил, что к работам приступят в ближайшее время. «Начнём удалять накат 9 января», – подчеркнули в ДЭУ.
дороги снег жалобы

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