«Центр называется»: В Бурятии сельчане пожаловались на заснеженные дороги



Жители Мухоршибири пожаловались на утопающие в снегу дороги. Сельчане поинтересовались, почему его не убирают с проезжей части.



- Посередине дороги – гребень, легковые машины днищем цепляются. Центр района называется, – возмутились местные в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Такая ситуация сложилась на улице Доржиева, но и на других, по словам мухоршибирцев, дела не лучше. Представитель Мухоршибирского дорожно-эксплуатационного участка (ДЭУ) заверил, что к работам приступят в ближайшее время. «Начнём удалять накат 9 января», – подчеркнули в ДЭУ.

