Улан-удэнцы рассказали о своих самых безрассудных поступках



Представители сервиса SuperJob узнали у жителей бурятской столицы, какие самые безрассудные поступки они совершали в ушедшем 2023 году. Как выяснилось, за них себя ругают 11% наших земляков.



При этом 7% назвали главной «авантюрой» вступление в отношения, 5% – ремонт, 4% удивляются собственному же решению отправиться в путешествие, по 3% корят себя за безответственное отношение к здоровью и обретение вредных привычек. Столько же сожалеют о превышении скорости за рулём и занятиях экстремальным спортом.



Опрометчивым решением по 2% улан-удэнцев сочли оформление кредита, смену имиджа (например, стрижку, тату или пирсинг), чрезмерное доверие людям, переезд и ссоры с окружающими. Кроме того, в списке – отказ от отпусков, потеря денег, развод, игра на бирже и решение обзавестись домашним питомцем.



Мужчины больше всего жалеют о спонтанных покупках и экстриме и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить, почему решили сменить имидж и отправиться в поездку. Впрочем, представительницы прекрасного пола в ушедшем году поддавались безрассудствам реже сильной половины (31% против 23% соответственно). Только 27% респондентов в 2023-ем не совершали ничего необдуманного.

