Из-за них местные жители даже боятся отпускать детей в школу
Жители Мухоршибири пожаловались на псов, которые бегают по селу, пугая прохожих. Со слов местных, собаки налетают на людей и «прыгают даже на машины». «Дети в школу пойдут – страшно, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».
Там опубликовали фото одного из животных. Мухоршибирцев предупредили, что его хозяева грозит крупный штраф за несоблюдение правил выгула питомца. На нарушителей призвали жаловаться в полицию или напрямую в райадминистрацию.
В райцентре в Бурятии парочка собак запугала людей
Общество, Фото:
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