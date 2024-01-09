В райцентре в Бурятии парочка собак запугала людей

Из-за них местные жители даже боятся отпускать детей в школу



Жители Мухоршибири пожаловались на псов, которые бегают по селу, пугая прохожих. Со слов местных, собаки налетают на людей и «прыгают даже на машины». «Дети в школу пойдут – страшно, – рассказали сельчане в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7».



Там опубликовали фото одного из животных. Мухоршибирцев предупредили, что его хозяева грозит крупный штраф за несоблюдение правил выгула питомца. На нарушителей призвали жаловаться в полицию или напрямую в райадминистрацию.



