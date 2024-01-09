Школьник не растерялся во время пожара
В Мухоршибирском районе Бурятии за мужество, смелость и решительность наградили семиклассника, сообщает «Мухоршибирь-инфо. 24/7».
В декабре 2023 года в доме ученика Мухоршибирской школы №1 случился пожар из-за электропроводки. В это время школьник находился дома один. Он обнаружил пожар и позвонил на центральный пункт пожарной связи. Затем позвал на помощь соседей, которые помогли спасти необходимые вещи.
Мальчику вручили благодарственное письмо и сладкий подарок.
В Бурятии наградили семиклассника за смелость во время пожара
Общество, Фото:
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