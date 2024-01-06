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В Бурятии росгвардейцы проверяют храмы в канун Рождества Христова

В Бурятии росгвардейцы проверяют храмы в канун Рождества Христова
Общество,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Взрывотехники проводят профилактические осмотры религиозных объектов

В канун праздника Рождества Христова личный состав управления Росгвардии по Бурятии во взаимодействии с сотрудниками территориального МВД выполняют задачи по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.



- Сегодня специалисты-взрывотехники ОМОН Росгвардии проводят профилактические осмотры религиозных объектов Улан-Удэ и прилегающих к ним территорий, где соберутся прихожане для религиозных мероприятий, - сообщает пресс-служба ведомства.

Маршруты патрулирования групп задержания вневедомственной охраны максимально приближены к местам проведения праздничных мероприятий для своевременного реагирования.
Росгвардия Рождество Христово

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