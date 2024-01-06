Нашёлся пропавший в ноябре улан-удэнец

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Всё это время мужчина был на заработках в районе республики



Разыскиваемый полицейскими 54-летний улан-удэнец найден. Об этом 6 января сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Мужчину увидел в продуктовом магазине сотрудник охраны и сообщил правохранителям.



Мужчина ушёл из дома 17 ноября 2023 года. С его слов все это время он находился на заработках в Еравнинском районе и приехал в Улан-Удэ незадолго до Нового года.

