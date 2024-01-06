Работа с населением проходит в праздничные дни
В Иволгинском районе Бурятии лесники провели профилактические беседы по сбору валежника, по незаконной заготовке древесины и по санитарным правилам в лесах.
- В 2023 году было проведено около двенадцати тысяч встреч с жителями региона на предмет разъяснений о правилах нахождения в лесу, сотрудники лесничеств и лесхозов раздали более 33 тысяч листовок, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
Здесь напомнили, что незаконная рубка древесины повлечёт за собой административную ответственность. Не соблюдение правил санитарной и пожарной безопасности может привести к возгораниям.
Лесники проводят с жителями Бурятии профилактические беседы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Работа с населением проходит в праздничные дни
Также существенно выросло обслуживание грузовых самолётов
Яркие события культурной жизни Бурятии
Малышку назвали Кристиной
Наиболее суеверными оказались медсёстры
В Улан-Удэ ожидается до -20
Рита Бальхаева была почётным работником образования РФ
Неизвестный водитель сбил его и не оказал никакой помощи
Из них 18 попались на повторной нетрезвой езде
Общественники уже обратились в прокуратуру
Спортивная Бурятия
В некоторых районах пообещали -26 градусов
На трассе ухудшилась видимость
Наши земляки вместе с другими бойцами вернулись в Россию
Мужчины сильнее всего радовались гаджетам и машинам, а женщины – мебели