Лесники проводят с жителями Бурятии профилактические беседы

Работа с населением проходит в праздничные дни



В Иволгинском районе Бурятии лесники провели профилактические беседы по сбору валежника, по незаконной заготовке древесины и по санитарным правилам в лесах.



- В 2023 году было проведено около двенадцати тысяч встреч с жителями региона на предмет разъяснений о правилах нахождения в лесу, сотрудники лесничеств и лесхозов раздали более 33 тысяч листовок, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Здесь напомнили, что незаконная рубка древесины повлечёт за собой административную ответственность. Не соблюдение правил санитарной и пожарной безопасности может привести к возгораниям.

