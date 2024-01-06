Малышку назвали Кристиной
Накануне состоялась выписка первого ребёнка, рождённого в Бурятии в 2024 году. Как сообщал «Байкал-Daily», девочка родилась в Кяхтинском районе в городе Кяхта, малышка появилась на свет в 1:30 1 января 2024 года, Её рост составил 52см., вес 3180 гр.
Девочка родилась в семье Сергея и Екатерины, её назвали Кристиной. Она стала второй дочерью.
Счастливую семью торжественно поздравили заместитель руководителя администрации «МО Кяхтинский район» Евгений Цыдыпылов и главный врач Туяна Будаева.
- Мы от всего сердца желаем маме и малышке крепкого здоровья и счастья, - сообщает ГБУЗ «Кяхтинская ЦРБ».
Первого ребёнка, рождённого в Бурятии в 2024 году, выписали домой
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