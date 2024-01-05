В Бурятии песчано-гравийную смесь отсыпали прямо на снег

Общественники уже обратились в прокуратуру
В отделении ОНФ по Бурятии рассказали о том, как в Бичуре дорожники решили, что снег и зима – не беда. Там весьма странным образом утрамбовали и выровняли дорогу.
Эти работы происходили несколько дней назад на улице Кирова. Жители в недоумении: гравий крупной фракции и песок катком ровняли на снег, который весной растает и превратит улицу в грязевое месиво.
Сами работы проводились без предупреждающих знаков, ограждения и информационных щитов. «Ни об удобстве, ни о безопасности движения здесь даже не задумались», - отметили в ОНФ.
Общественники уже обратились в прокуратуру и попросили оценить эту работу, а в случае подтверждения нарушений – привлечь виновных к ответственности.
Общественники уже обратились в прокуратуру
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