Улан-удэнцы похвастались лучшими покупками года

Мужчины сильнее всего радовались гаджетам и машинам, а женщины – мебели



Представители сервиса по поиску работы SuperJob провели опрос среди работающих жителей бурятской столицы и узнали, какие свои приобретения в ушедшем 2023 году они считают самыми удачными и полезными.



Каждый восьмой (13%) заявил, что это электронный девайс. По 9% назвали бытовую технику, одежду и обувь, 6% – туристические путёвки и 4% – мебель.



Покупка недвижимости и автомобиля порадовала 3% наших земляков, товаров для спорта и активного образа жизни – 2%. Также в списке – вещи для детей, товары для дачи, посуда, книги, новогодние украшения, косметика, парфюмерия и музыкальные инструменты.



Кстати, 18% улан-удэнцев считают, что в 2023-ем шопинг у них вообще не задался. Мужчины чаще радуются автомобилям и новым гаджетам, а представительницы прекрасного пола – одежде, обуви, бытовой технике и мебели.

