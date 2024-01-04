Сотрудники Росгвардии вернули улан-удэнцу барсетку с деньгами и дорогим телефоном

Общество, Фото: Росгвардия по Бурятии

Их поощрили за добросовестную службу



Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии – старший сержант полиции Ранжур Шагдуров и страший сержант Артём Келлер, находясь на маршруте патрулирования, заметили в снегу мужскую барсетку. Она лежала на пустой парковке на улице Геологическая.



Выйдя из автомобиля, правоохранители осмотрели сумку и пришли к выводу, что её, скорее всего, потеряли – внутри были дорогой сотовый телефон, деньги, паспорт, студенческий билет, наручные часы и другие личные вещи. Установив адрес владельца, росгвардейцы проехали к его дому и вернули барсетку.



Молодой человек поблагодарил их. А на оперативном совещании личного состава ОВО по Улан-Удэ сотрудникам батальона в торжественной обстановке вручили благодарности за добросовестное отношение к службе и неравнодушие.