Их поощрили за добросовестную службу
Этот инцидент произошёл в столице Бурятии. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии – старший сержант полиции Ранжур Шагдуров и страший сержант Артём Келлер, находясь на маршруте патрулирования, заметили в снегу мужскую барсетку. Она лежала на пустой парковке на улице Геологическая.
Выйдя из автомобиля, правоохранители осмотрели сумку и пришли к выводу, что её, скорее всего, потеряли – внутри были дорогой сотовый телефон, деньги, паспорт, студенческий билет, наручные часы и другие личные вещи. Установив адрес владельца, росгвардейцы проехали к его дому и вернули барсетку.
Молодой человек поблагодарил их. А на оперативном совещании личного состава ОВО по Улан-Удэ сотрудникам батальона в торжественной обстановке вручили благодарности за добросовестное отношение к службе и неравнодушие.
Сотрудники Росгвардии вернули улан-удэнцу барсетку с деньгами и дорогим телефоном
Общество, Фото:
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