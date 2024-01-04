В аэропорту Улан-Удэ всю ночь боролись со снегом

Все рейсы будут по расписанию

В столице Бурятии немного потеплело. И всю ночь шёл снег. Дмитрий Гармаев, гендиректор улан-удэнского аэропорта, сообщил рано утром 4 января в соцсетях, что работа воздушных ворот столицы Бурятии проходит в нормальном режиме.

- Всю ночь и сейчас утром идёт снег, – написал он. – Службы аэропорта «Байкал» обеспечивают уборку полосы и перрона. Рейсы выполняются по расписанию.

Сегодня в плане работы аэропорта – рейсы из и в Москву, Новосибирск, Иркутск и Владивосток.

По данным табло аэропорта, утренние рейсы из Новосибирска и Москвы приняты по расписанию и уже улетели обратно.