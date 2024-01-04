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В столице Бурятии вновь появится рождественский вертеп

В столице Бурятии вновь появится рождественский вертеп
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он украсит центр города

Перед праздником Рождества Христова, который православные верующие отметят в ближайшее воскресенье, 7 января, на территории Свято-Одигитриевского кафедрального собора в Улан-Удэ появится рождественский вертеп. Это композиция, напоминающая Вифлеемскую пещеру, в которой родился Богомладенец Христос и где происходили связанные с этим евангельские события.

То, что вертеп оборудуют около храма, «Байкал-Daily» подтвердили в пресс-службе Улан-Удэнской и Бурятской епархии. Его украсят натуральными еловыми лапами – как и год назад.

А в 2022-ом вертеп изготовили из блоков кристально чистого, голубоватого искрящегося льда. Верх ледяного грота венчала ледяная восьмиконечная рождественская звезда. При подсветке всё сооружение сияло и искрилось. Внутри ледяной пещеры лежали охапки свежего душистого сена, а в её глубине расположились фигуры младенца Христа в яслях, Божией Матери, праведного Иосифа Обручника и волхвов.

Однако несколько дней спустя окружающие эти фигуры глыбы льда «обклеили» монетами, из-за чего вертеп потерял свою первоначальную красоту. Улан-удэнцы задались вопросом, зачем это вообще потребовалось делать. «Чем только думают люди?», «Новый вид религии – бескультурье», «Православный храм же, зачем монетки? Понимаю, когда на пожертвования... А так облепить. Зачем?», «Когда подумал, что тупее не бывает, а тут бац – бывает», – возмущались горожане.

Рождество Христово православие

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