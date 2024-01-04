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Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней

Бурятские шаманы попросят об излечении людей от болезней
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Они устроят для этого специальный обряд

В ближайшую субботу, 6 января, в местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» в Улан-Удэ состоится традиционный молебен «Бурхан Сагаан Гарбал» (Божественное Белое начало»). Он начнётся в 11:00.

- Бурхан Сагаан Гарбал помогает всем живым существам излечивать духовные и физические болезни, – пояснили на официальной странице «Тэнгэри» во «ВКонтакте». – Когда человек болен или потерян, испытывает трудности в самореализации, страдает от внутренней дисгармонии, влекущей внешний разлад в отношениях и делах, проходит сложное обучение, если у него нарушена связь с духовным родом (предками), Небесный Отец приходит на помощь, обеляя наши помыслы, даруя спокойствие и исцеляя от болезней.

Сам обряд направлен на гармонию и благополучие населения. Для подношения божествам верующие могут принести молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак.

С собой также нужно взять списки с именами близких и указать ФИО, дату рождения и свой род. Шаманы также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на специальной военной операции.

Возрастное ограничение – 12+

молебен шаманы

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