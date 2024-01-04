04 января

03 января

Популярное

В Бурятии проиндексировали единое пособие

В Бурятии проиндексировали единое пособие
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Его максимальный размер в 2024 году составит 18 с лишним тысяч

Год назад, в январе 2023-го в Бурятии, как и во всей стране, появилось единое универсальное пособие. Оно заменило несколько разных, которые россияне получали ранее – беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 7 лет включительно и на школьников от 8-ми до 17-ти.

Перед оформлением таких пособий проводят комплексную оценку. Деньги полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека ниже размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Имущество тоже должно отвечать определённым требованиям.

При назначении выплаты применяют правило нулевого дохода. В ней откажут, если хотя бы один из родителей не работает без уважительной причины. Среди последних – беременность, уход за маленькими детьми, пожилыми или людьми с инвалидностью, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.

Чтобы продлить единое пособие, которое действовало до 31-го декабря, нужно подать соответствующее заявление в отделение Социального фонда России по Бурятии. Ещё один вариант – Госуслуги. При обращении за выплатой в январе учтут доходы за декабрь 2022-го – ноябрь 2023-го.



Её максимальный размер в 2024-ом составит 16 854 рубля (было 16 006), минимальный – 8 427, сообщили в конце декабря в СФР. Для беременных величина пособия зависит уже от прожиточного минимума для трудоспособного населения – оно будет колебаться от 9 061 до 18 123 рублей.

Ранее в СФР рассказали об изменениях при начислении выплаты, вступивших в силу в декабре. Некоторые доходы учитывать больше не будут.


единое пособие деньги дети

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проиндексировали единое пособие
В Бурятии проиндексировали единое пособие
Общество, 04.01.2024
Его максимальный размер в 2024 году составит 18 с лишним тысяч
Жителям Бурятии рассказали, как избежать обморожения
Жителям Бурятии рассказали, как избежать обморожения
Общество, 04.01.2024
В Роспотребнадзоре посоветовали одеваться по принципу капусты
Туристам в Бурятии продолжают угрожать лавины
Туристам в Бурятии продолжают угрожать лавины
Общество, 04.01.2024
Снежные массы могут сойти на севере республики
В Бурятии пообещали -4 градуса
В Бурятии пообещали -4 градуса
Общество, 04.01.2024
Большинство районов и столицу республики накроет снег
В Бурятии спорят, верить ли ламам и шаманам
В Бурятии спорят, верить ли ламам и шаманам
Общество, 03.01.2024
Жители республики порассуждали, когда к священнослужителям стоит прислушиваться

Улан-удэнцы массово вышли на лёд в третий день нового года
Улан-удэнцы массово вышли на лёд в третий день нового года
Общество, 03.01.2024
На Центральном стадионе состоялась масштабная спортивная акция
Новогодняя ночь в Улан-Удэ прошла спокойно
Новогодняя ночь в Улан-Удэ прошла спокойно
Общество, 03.01.2024
Никаких нарушений порядка в городе не было
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Жителям Бурятии рассказали, как не отравиться в новогодние праздники
Общество, 03.01.2024
Специалисты советуют быть аккуратнее с домашними морсами и холодцом
Хамбо Ламе захотелось держать в дацанах Бурятии медведей
Хамбо Ламе захотелось держать в дацанах Бурятии медведей
Общество, 03.01.2024
Глава БТСР заявил, что они забавные и беззащитные
Яйца в Улан-Удэ дешевеют, но неохотно
Яйца в Улан-Удэ дешевеют, но неохотно
Общество, 03.01.2024
В некоторых супермаркетах цены на них по-прежнему заоблачные

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^