В Бурятии проиндексировали единое пособие

Год назад, в январе 2023-го в Бурятии, как и во всей стране, появилось единое универсальное пособие. Оно заменило несколько разных, которые россияне получали ранее – беременным, вставшим на учёт в ранние сроки, на первенца, на третьего (и последующих детей) до трёх лет, а также на ребятишек от 3 до 7 лет включительно и на школьников от 8-ми до 17-ти.
Перед оформлением таких пособий проводят комплексную оценку. Деньги полагаются только нуждающимся семьям, где доход на одного человека ниже размера прожиточного минимума (ПМ), установленного в регионе. Имущество тоже должно отвечать определённым требованиям.
При назначении выплаты применяют правило нулевого дохода. В ней откажут, если хотя бы один из родителей не работает без уважительной причины. Среди последних – беременность, уход за маленькими детьми, пожилыми или людьми с инвалидностью, очное обучение (для членов семьи младше 23 лет), служба в армии (и три месяца после демобилизации), непрерывное лечение в течение трёх месяцев и более (если ребёнок болел, а отец или мать за ним ухаживали), безработица и пребывание в колонии.
Чтобы продлить единое пособие, которое действовало до 31-го декабря, нужно подать соответствующее заявление в отделение Социального фонда России по Бурятии. Ещё один вариант – Госуслуги. При обращении за выплатой в январе учтут доходы за декабрь 2022-го – ноябрь 2023-го.
Её максимальный размер в 2024-ом составит 16 854 рубля (было 16 006), минимальный – 8 427, сообщили в конце декабря в СФР. Для беременных величина пособия зависит уже от прожиточного минимума для трудоспособного населения – оно будет колебаться от 9 061 до 18 123 рублей.
Ранее в СФР рассказали об изменениях при начислении выплаты, вступивших в силу в декабре. Некоторые доходы учитывать больше не будут.