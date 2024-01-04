Жителям Бурятии рассказали, как избежать обморожения

В ноябре и только в первой половине декабря 19 человек в Бурятии получили холодовые травмы. Из них 12 – со смертельным исходом. Ещё семь попали в больницы.
В новогодние праздники многие из нас чаще проводят время на свежем воздухе, а кому-то даже в морозы приходится работать на улице. Риск получить обморожение, когда за окном «минус», достаточно велик. Как правило, страдают нос, уши, щёки, подбородок и пальцы.
Зачастую это приводит к временному нарушению кровообращения и потере чувствительности, а в тяжёлых случаях – и к необратимым последствиям. В зоне риска – дети, у которых в силу возраста ещё не сформировалась система терморегуляции, пожилые люди и те, кто совсем недавно перенёс холодовую травму. Спровоцировать её также могут хронические заболевания сосудов ног, курение и злоупотребление алкоголем, рассказали в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Главные признаки обморожения – онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка. Его нужно как можно быстрее согреть в тёплой (но не горячей!) воде. Кисти рук быстро отогреются подмышками.
Если кожа побелела, затвердела и покрылась волдырями, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Нельзя растирать конечности снегом и массировать – ситуация только усугубится. Под табу – электрические грелки, открытый огонь и любые нагревательные приборы. Пострадавшие участки становятся нечувствительными, что чревато ожогом.
Если человек получил одновременно обморожение и переохлаждение, температура тела у него понижается, его бьёт непрекращающаяся дрожь, появляются усталость, сонливость и спутанность сознания, речь становится невнятной, а координация движений нарушается.
- Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду и согреть при помощи сухого тепла. Повысить температуру поможет сладкое и тёплое питьё, – отмечают в Роспотребнадзоре.
В морозы специалисты рекомендуют надевать свободную одежду, желательно – в несколько слоёв. Нижний должен хорошо отводить влагу. Подойдут вещи полиэстера или полипропилена, но не из хлопка. Для среднего выбирайте что-то из шерсти или флиса, чтобы сохранить тепло. Внешний слой – это, собственно, верхняя одежда для защиты от ветра и осадков. Кроме того, не стоит забывать про головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки и тёплую водонепроницаемую обувь.
Главные признаки обморожения – онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка. Его нужно как можно быстрее согреть в тёплой (но не горячей!) воде. Кисти рук быстро отогреются подмышками.
Если кожа побелела, затвердела и покрылась волдырями, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Нельзя растирать конечности снегом и массировать – ситуация только усугубится. Под табу – электрические грелки, открытый огонь и любые нагревательные приборы. Пострадавшие участки становятся нечувствительными, что чревато ожогом.
Если человек получил одновременно обморожение и переохлаждение, температура тела у него понижается, его бьёт непрекращающаяся дрожь, появляются усталость, сонливость и спутанность сознания, речь становится невнятной, а координация движений нарушается.
- Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду и согреть при помощи сухого тепла. Повысить температуру поможет сладкое и тёплое питьё, – отмечают в Роспотребнадзоре.
В морозы специалисты рекомендуют надевать свободную одежду, желательно – в несколько слоёв. Нижний должен хорошо отводить влагу. Подойдут вещи полиэстера или полипропилена, но не из хлопка. Для среднего выбирайте что-то из шерсти или флиса, чтобы сохранить тепло. Внешний слой – это, собственно, верхняя одежда для защиты от ветра и осадков. Кроме того, не стоит забывать про головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки и тёплую водонепроницаемую обувь.