Жителям Бурятии рассказали, как избежать обморожения



Главные признаки обморожения – онемение, чувство покалывания и покраснение поражённого участка. Его нужно как можно быстрее согреть в тёплой (но не горячей!) воде. Кисти рук быстро отогреются подмышками.



Если кожа побелела, затвердела и покрылась волдырями, следует незамедлительно обратиться за медицинской помощью. Нельзя растирать конечности снегом и массировать – ситуация только усугубится. Под табу – электрические грелки, открытый огонь и любые нагревательные приборы. Пострадавшие участки становятся нечувствительными, что чревато ожогом.



Если человек получил одновременно обморожение и переохлаждение, температура тела у него понижается, его бьёт непрекращающаяся дрожь, появляются усталость, сонливость и спутанность сознания, речь становится невнятной, а координация движений нарушается.



- Необходимо как можно скорее доставить пострадавшего в тёплое помещение, снять с него влажную и холодную одежду и согреть при помощи сухого тепла. Повысить температуру поможет сладкое и тёплое питьё, – отмечают в Роспотребнадзоре.



В морозы специалисты рекомендуют надевать свободную одежду, желательно – в несколько слоёв. Нижний должен хорошо отводить влагу. Подойдут вещи полиэстера или полипропилена, но не из хлопка. Для среднего выбирайте что-то из шерсти или флиса, чтобы сохранить тепло. Внешний слой – это, собственно, верхняя одежда для защиты от ветра и осадков. Кроме того, не стоит забывать про головной убор, закрывающий уши, шарф, варежки и тёплую водонепроницаемую обувь.



