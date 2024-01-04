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В Бурятии пообещали -4 градуса

В Бурятии пообещали -4 градуса
Общество,  Фото:Cергей Тарасенко
Большинство районов и столицу республики накроет снег

В четверг, 4 января, в Бурятии сохранятся слабые морозы. Днём по республике – от -7 до -12, местами – до -4, а на севере при облачности – от -17 до -22 градусов. В большинстве районов ожидается снег. Возможны позёмок, метели и заносы. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-19 м/с.

В Улан-Удэ тоже обещают небольшой снег и от -7 до -9 градусов. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

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