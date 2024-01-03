В Бурятии перед Рождеством усилятся морозы





Синоптики рассказали, чего ждать от погоды в Бурятии в ближайшую неделю. С 3-го по 5-ое число включительно в республике в дневное время будет не по-январски тепло. Причина тому – влияние западного циклона.



Так, в среду, 3 января, в регионе ожидается от -10 до -15, местами – от -3 до -8, по северной половине – от -19 до -24 градусов. Большинство районов накроет снег, кое-где обещают снегопады. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с и с порывами до 15-19 м/с. Возможны позёмок и заносы.



Ночью 4 января столбик термометра опустится до -13, -18, местами – до -23, -28, на севере – до -29, -34, по южному Прибайкалью – до -7, -12. Днём прогнозируют от -7 до -12, где-то – до -4, в северных районах – от -19 до -24. Ветер северо-западный, 6-11 м/с с порывами до 15-19 м/с. Осадки продолжатся.



В пятницу, 5 января, по республике переменная облачность и небольшой, а по Прибайкалью – умеренный снег. Ночью – от -21 до -26, местами – от -13 до -18, по северу и юго-западу – до -28, -33. Днём – от -11 до -17, в отдельных районах – от -21 до -26. Ветер северо-западный, 5-10 м/с с порывами до 13-16 м/с.



После осадки прекратятся, а за окном ощутимо похолодает, местами – до -36. Небольшой снег обещают лишь на побережье Байкала.



Ранее в Бурятском гидрометцентре Ранее в Бурятском гидрометцентре дали краткий прогноз на второй месяц зимы. Согласно ему, средняя температура воздуха в январе в большинстве районов окажется на один-два градуса выше, чем в предыдущие годы, а на юге – около средних многолетних значений.



Снега в республике выпадет меньше, чем обычно. Исключение – север Бурятии. Там, наоборот, он будет обильным.



Помимо официальных прогнозов, есть ещё и немало метких народных примет, раскрывающих особенности второго зимнего месяца. Вот некоторые из них:



Если в первых числах января солнечно и тепло, в начале мая будет холодно и ветрено

Если январь сухой и морозный, лето выдастся сухим и жарким

Тёплый январь – к поздней весне

Морозный – к метелям в феврале

Снегопады и частые метели в январе – к частым дождям летом

Холодный январь предвещает сухой и жаркий июль, но плохой урожай грибов до самой осени

Если в январе много частых и длинных сосулек, то урожай будет хорошим