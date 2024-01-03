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В Улан-Удэ ищут хозяев для пса, едва не погибшего в гудроне

В Улан-Удэ ищут хозяев для пса, едва не погибшего в гудроне
Общество,  Фото:vk.com/animalcare03
Животное отмывали от него трое суток

Эта страшная история произошла в Бурятии ещё полгода назад, в июне. В местный фонд помощи животным «Право на жизнь 03» обратился житель республики, который нашёл попавшую в гудрон собаку.

Мужчина, обнаруживший несчастного пса, в это время был на работе, но, тем не менее, помогал как мог – оттащил четвероногое с опасного участка, разлепил лапы, прочистил рот и глаза. Умирающее животное увезли в ветеринарную клинику, где сразу взялись за его спасение.

- Десятки пар перчаток, ножницы, станки, машинки – всё загублено в процессе избавления от чёрной жижи. Отмывать лапы, уши и мордочку решили, когда окажут первую помощь после стрижки тела, ведь гудрон имеет отравляющее действие. Интоксикация возрастает и нужно как можно скорее привести в порядок функции организма, – писали тогда зоозащитники.

Спустя сутки все необходимые манипуляции так и не завершили. Чтобы очистить шерсть, пришлось закупить 20 литров масла и задействовать всех работников ветклиники и врачей.

Позже волонтёры поделились радостными новостями: пёс начал есть самостоятельно и охотно пил воду. А через три месяца, в сентябре, они вновь рассказали о состоянии Тёмы – именно такую кличку ему дали.

- Трое суток его отмывали от чёрной жижи. Поломали машинки, ножницы, потратили литры масла. Сейчас Тёма у нас в приюте, – отметили в организации. – Понемногу приходит в себя после этого страшного плена и стресса. Шёрстка отрастает. Наши работники нашли с ним контакт, а то он был очень зашуганным и трясся от любого внимания от человека.

Пёс оказался рыжим. Накануне зоозащитники сообщили, что животному ищут дом.

- Всё пройдено, всё позади. Тёмка освобождён. Он здоров. Рыжий и скромный парень. Ищем того, кому он будет нужен, – отметили в фонде.

Те, кто хочет забрать собаку себе, могут связаться с представителями организации через официальную страницу во «ВКонтакте» vk.com/animalcare03.


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