Жители Бурятии в Новый год переборщили с пиротехникой



Ещё один мальчик отделался испугом. Как утверждают в соцсетях, дело было вечером 30 декабря в Северобайкальске. По словам местных, во дворе жилых домов раздался взрыв.



- Взорвали так называемую бомбочку, но жахнуло очень сильно – как настоящий взрыв. Видимо, школьники баловались – сразу побежали с детской площадки. Самое главное, ребёнок с мамой шли к подъезду общежития. Так от такого грохота он заплакал и закричал. А если вот так неожиданно бахнут, могут очень сильно испугаться и пожилые, – говорится в посте, размещённом в группе «Услышано в Северобайкальске» во «ВКонтакте».



Некоторые улан-удэнцы потеряли своих питомцев – те разбежались кто куда из-за новогодних залпов. Теперь исчезнувших собак ищут через соцсети. Подобные посты наводнили паблик «Потеряшки 03» в «ВК».



Многие дворы до сих пор дворы усеяны «отстрелявшимися» фейерверками и бенгальскими огнями – судя по всему, убирать их не стали, чтобы дворникам в праздники было чем заняться.



В МЧС напоминают: пиротехнику необходимо покупать только в специализированных магазинах. Обратите внимание на срок годности и проверьте, есть ли у продавца сертификат соответствия на товар.



Хранить фейерверки и хлопушки нужно подальше от источников огня. Запускать их разрешается только в малолюдных местах, подальше от деревьев и линий электропередач. Перед использованием обязательно ознакомьтесь с инструкцией.



Поджигайте фейерверк с расстояния вытянутой руки. Никогда не запускайте его с рук, а если он не сработал, подойти к нему можно только через 15 минут. Не носите пиротехнику в карманах, не курите рядом с ней и не разбирайте её.



Жители Бурятии с размахом встретили новый 2024 год. Едва пробило полночь, наши земляки по уже сложившейся традиции начали запускать во дворах многоэтажек и частных домов праздничные салюты и фейерверки.Некоторые при этом напрочь забыли о правилах безопасности и «пуляли» в ночное небо с небезопасного расстояния или прямо с балконов. Один из них – на девятом этаже 16-этажного дома в Улан-Удэ – даже вспыхнул от прилетевшего туда фейерверка. Площадь возгорания составила два квадратных метра. Обошлось без пострадавших.Юный житель республики в новогоднюю ночь стал жертвой петарды – она взорвалась и попала подростку в глаз. Ребёнка на скорой привезли в детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) и прооперировали.