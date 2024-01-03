Днём на большей части республики выпадет снег
По данным республиканского гидрометцентра, 3 января по Бурятии облачно, днём на большей части территории снег, местами снегопад. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Днём по южной половине республики в отдельных районах ветер поднимется до 15-19 м/с, ожидаются позёмок и заносы. Температура днём -10, -15, местами -3, -8, по северной половине при облачности -19, -24.
В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -10, -12.
В Бурятии сохранится облачная погода
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