В Бурятии сохранится облачная погода

Днём на большей части республики выпадет снег



По данным республиканского гидрометцентра, 3 января по Бурятии облачно, днём на большей части территории снег, местами снегопад. Ветер восточный, днём с переходом на северо-западный 5-10 м/с. Днём по южной половине республики в отдельных районах ветер поднимется до 15-19 м/с, ожидаются позёмок и заносы. Температура днём -10, -15, местами -3, -8, по северной половине при облачности -19, -24.



В Улан-Удэ временами небольшой снег. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём -10, -12.



