Спортсмены республики выиграли 170 медалей всероссийских и международных турниров
В Бурятии озвучили спортивные итоги прошедшего года.
По информации регионального министерства спорта, результаты спортивных сборных команд республики таковы:
- завоёвано 170 медалей всероссийских и международных соревнований;
- 12 спортсменов стали чемпионами России;
- 2 спортсмена стали чемпионами Европы;
- 6 спортсменов стали чемпионами мира;
- 3 спортсмена – победители первенств мира;
- 2 – победители кубка мира.
В Бурятии подвели спортивные итоги 2023 года
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