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В Бурятии будет облачно

В Бурятии будет облачно
Общество,  Фото:pixabay.com
На севере ожидается небольшой снег

По данным Бурятского гидрометцентра, 2 января по республике облачно с прояснением. По северной половине – небольшой снег, по северному Прибайкалью и Баргузинской долине до умеренного. По южной половине Бурятии – переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -11,-16, местами -3,-8, по северной половине при облачности -19,-24.

В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём -11-13.
Бурятия прогноз погоды

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