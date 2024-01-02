В Бурятии будет облачно

На севере ожидается небольшой снег



По данным Бурятского гидрометцентра, 2 января по республике облачно с прояснением. По северной половине – небольшой снег, по северному Прибайкалью и Баргузинской долине до умеренного. По южной половине Бурятии – переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём -11,-16, местами -3,-8, по северной половине при облачности -19,-24.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура днём -11-13.

