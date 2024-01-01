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В канун Нового года в районе Бурятии родился 400-й ребёнок

В канун Нового года в районе Бурятии родился 400-й ребёнок
Общество,  Фото:pixabay.com
Девочку назвали Алиной

28 декабря в Заиграевском районе Бурятии прошла регистрация рождения 400-го ребёнка в 2023 году. В семье Юрия Сергеевича и Елены Вячеславовны 24 декабря родилась дочь.

Малышку назвали Алиной. Сотрудники Заиграевского районного отдела поздравили счастливых родителей с рождением дочери и вручили первый государственный документ – свидетельство о рождении.

- Родителям пожелали крепкого здоровья и семейного счастья, а малышке расти здоровой и счастливой, - сообщает управление ЗАГС РБ.
Бурятия Заиграевский район ЗАГС новорожденные

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