На данный момент их нет в едином реестре проблемных объектов
В Республике Бурятия завершено строительство всех проблемных домов, проведена большая работа по исключению долгостроев региона из реестра проблемных объектов. Основания для включения домов в реестр устранены, восстановлены права 375 дольщиков. В предбанкротном мониторинге осталось лишь двое застройщиков.
- По результатам профилактической работы исключены из предбанкротного мониторинга объекты ООО «СЗ БЕСТ Плюс» и введён в эксплуатацию 1 объект – жилая застройка по улице Боевая – Конечная в городе Улан-Удэ. Исключены из единого реестра проблемных объектов новостройки застройщиков ООО «Бизнес-Инвест» и ЖСК «Наш Дом». Это дома по улице Ключевская, блок 3, дома 9, 10 на Верхней Берёзовке, - сообщает пресс-служба министерства строительства РБ.
В настоящее время в предбанкротном мониторинге осталось лишь два объекта: жилая застройка по ул. Бабушкина (4 блока) и жилая застройка в 140а квартале Улан-Удэ.
- Снижено количество объектов предбанкротного мониторинга, исключены проблемные объекты из единого реестра проблемных объектов, восстановлены права 375 дольщиков. На данный момент в едином реестре проблемных объектов по Республике Бурятия отсутствуют проблемные дома, - заявил зампред правительства РБ Евгений Луковников.
В Бурятии завершено строительство всех проблемных домов
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