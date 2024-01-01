В Улан-Удэ 9 градусов мороза
По данным Бурятского гидрометцентра, 1 января по республике переменная облачность, местами небольшой снег, днём по северному Прибайкалью и Баргузинской долине до умеренного. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 13 м/с. Днём -9,-14, местами до -2, по крайнему северу -17,-22.
В Улан-Удэ без существенных осадков. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -9,-11.
Январь в Бурятии начнётся с тёплой погоды
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