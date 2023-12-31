Ещё 16 жителей Бурятии получили знаки «Почётный донор России»

Всего в 2023 году нагрудные знаки «Почётный донор России» были вручены 123 жителям республики
В преддверии Нового года нагрудные знаки «Почётный донор России» вручили 16 донорам Бурятии. Награду вручала начальник отдела медицинской помощи взрослому населению минздрава Бурятия Светлана Ошорова.
В 2023 году нагрудные знаки «Почётный донор России» были вручены 123 жителям республики. Всего в Бурятии проживает 2510 Почётных доноров России, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
- Благодаря прошлогодней акции Национальный фонд развития здравоохранения ФМБА России #КультурныйКодДонора, Национальный музей Республики Бурятии подарил нашим донорам билеты на посещение выставки Даши Намдакова «Дорога домой» (6+) и выставки «Достояние Республики», посвящённой 100-летию Республики Бурятия (12+), - отметили в минздраве.
Участники получили море положительных эмоций от поздравления Деда Мороза и Снегурочки.
Главный врач станции переливания крови Марина Бутуханова поздравила доноров, гостей и коллег с Новым годом и искренне поблагодарила всех участников за душевное мероприятие.
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