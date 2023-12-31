Декабрь в Бурятии завершится небольшим снегом

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В Улан-Удэ всего 7 градусов мороза



По данным Бурятского гидрометцентра, 31 декабря по республике облачно, на большей части территории небольшой, местами умеренный снегопад.



Ветер переменный 2-7, в отдельных районах до 13 м/с. Температура днём -10,-15, по южной половине до -3,-8, по северу местами -19,-24.



В Улан-Удэ временами снег. Ветер западный 3-8 м/с. Температура днём -7,-9.





