2023 год в фотографиях: спорт

Спортивная Бурятия
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В Улан-Удэ чествовали победителей Кубка Ивана Ярыгина
Более двух тысяч улан-удэнцев встали на «Лыжню России»
Бурятские борцы завоевали 38 медалей на чемпионате ДФО
В Улан-Удэ прошёл 12-й велопробег «Звезда Победы»
«Российский азимут – 2023» прошёл в Улан-Удэ
На берегу Щучки в Бурятии устроили «Байкальский Сабантуй»
В Баргузинском районе Бурятии освятили Ступу Совершенной Победы
Бурятия празднует Сурхарбан
В Бурятии назвали абсолютных победителей «Наадан-Сурхарбаана-2023»