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04 января
03 января
15:58
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2023 год в фотографиях: буддизм
Общество, Фото:
Яркие религиозные события 2023 года
Смотрите наши фоторепортажи:
В Бурятии прошёл обряд очищения Дугжууба
Фоторепортаж с хурала «Барг Хаан тахилга»
В Бурятии прошёл ежегодный молебен у лика богини Янжимы
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