2023 год в фотографиях: буддизм

Яркие религиозные события 2023 года







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Ритуал Дугжууба в преддверии бурятского нового года — Сагаалгана, грандиозные молебны в Баргузинской долине у подножия горы Барагхан-Уула и у лика Богини Янжимы, возведение ступы Совершенной Победы у реки Ина, Майдари хурал в в Сартуул-Булагском дацане, Жинсрэг в дацане на Верхней Берёзовке. Бурятский буддизм в подробностях.