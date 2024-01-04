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2023 год в фотографиях: буддизм

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Яркие религиозные события 2023 года

Ритуал Дугжууба в преддверии бурятского нового года — Сагаалгана, грандиозные молебны в Баргузинской долине у подножия горы Барагхан-Уула и у лика Богини Янжимы, возведение ступы Совершенной Победы у реки Ина, Майдари хурал в в Сартуул-Булагском дацане, Жинсрэг в дацане на Верхней Берёзовке. Бурятский буддизм в подробностях.

Смотрите наши фоторепортажи:

В Бурятии прошёл обряд очищения Дугжууба

Фоторепортаж с хурала «Барг Хаан тахилга»

В Бурятии прошёл ежегодный молебен у лика богини Янжимы

буддизм

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