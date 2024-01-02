2023. Итоги. Весь год Бурятия была в федеральной повестке

Главным событием 2023 года для Бурятии можно назвать скоротечный визит президента России Владимира Путина. Он прилетел в Улан-Удэ 14 марта, но слухи ходили за несколько дней до приземления президентского Ил-96 в аэропорту «Байкал». Официально сообщили о визите лишь за сутки.
Кортеж президента пронёсся вечером по пустынным улицам столицы Бурятии на Улан-Удэнский авиазавод. Эстетику вечернего города ранней весной Путин из окна лимузина оценить не смог. Пробок кортеж не создавал, так как было уже поздно. На работу аэропорта визит Владимира Владимировича, кстати, тоже не повлиял.
Президент посетил производство вертолётов. Активисты с авиазавода попросили его присвоить Улан-Удэ звание «Город трудовой доблести». Путин кивнул, а в сентябре подписал об этом указ. Глава государства провёл совещание по развитию дальневосточных городов. Путину представили планы социально-экономического развития Улан-Удэ, Читы и Северобайкальска. Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал пустить в Бурятию и Забайкальский край магистральный газ: сделают отвод от газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай.
В общем, визит Путина продлился всего несколько часов, но оказался поистине историческим. В ближайшие десять лет годы республику ждёт газификация (если договорятся с китайцами), а Улан-Удэ получит на своё развитие беспрецедентную сумму – 150 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие.
Эти проекты и замыслы широко и довольно долго обсуждались уже после отъезда Путина политиками, общественными деятелями и пр., а также в соцсетях.
Кортеж президента пронёсся вечером по пустынным улицам столицы Бурятии на Улан-Удэнский авиазавод. Эстетику вечернего города ранней весной Путин из окна лимузина оценить не смог. Пробок кортеж не создавал, так как было уже поздно. На работу аэропорта визит Владимира Владимировича, кстати, тоже не повлиял.
Президент посетил производство вертолётов. Активисты с авиазавода попросили его присвоить Улан-Удэ звание «Город трудовой доблести». Путин кивнул, а в сентябре подписал об этом указ. Глава государства провёл совещание по развитию дальневосточных городов. Путину представили планы социально-экономического развития Улан-Удэ, Читы и Северобайкальска. Глава «Газпрома» Алексей Миллер пообещал пустить в Бурятию и Забайкальский край магистральный газ: сделают отвод от газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию в Китай.
В общем, визит Путина продлился всего несколько часов, но оказался поистине историческим. В ближайшие десять лет годы республику ждёт газификация (если договорятся с китайцами), а Улан-Удэ получит на своё развитие беспрецедентную сумму – 150 миллиардов рублей из федерального бюджета на развитие.
Эти проекты и замыслы широко и довольно долго обсуждались уже после отъезда Путина политиками, общественными деятелями и пр., а также в соцсетях.
В диком восторге был глава Бурятии Алексей Цыденов. Он поделился в соцсетях впечатлениями о визите:
«Без преувеличения могу сказать, что это дата, с которой начинается новая глава в развитии республики Бурятия. Конечно, мы к этому готовились очень усиленно и долго. Почти год! На финишной прямой особенно напряженно было. Вы, наверное, видели, что январь-февраль был в основном в Москве. Или встречали в Улан-Удэ министров и замминистров правительства России. Но какой итог! Президент нас услышал и нас поддержал! И Улан-Удэ, и Северобайкальск получили поддержку президента!».
Цыденов подчеркнул, что выполнение мастер-планов развития Улан-Удэ и Северобайкальска не отменяет реализацию нацпроектов и других федеральных программ
«Без преувеличения могу сказать, что это дата, с которой начинается новая глава в развитии республики Бурятия. Конечно, мы к этому готовились очень усиленно и долго. Почти год! На финишной прямой особенно напряженно было. Вы, наверное, видели, что январь-февраль был в основном в Москве. Или встречали в Улан-Удэ министров и замминистров правительства России. Но какой итог! Президент нас услышал и нас поддержал! И Улан-Удэ, и Северобайкальск получили поддержку президента!».
Цыденов подчеркнул, что выполнение мастер-планов развития Улан-Удэ и Северобайкальска не отменяет реализацию нацпроектов и других федеральных программ
В первый раз
В июле 2023 года с однодневным визитом в Бурятию приехал председатель правительства России Михаил Мишустин. Это был его первый приезд в солнечную республику за Байкалом. Из аэропорта премьер отправился на локомотиво-вагоноремонтный завод, где ему поведали о зарплате сотрудников. Средняя на июль – 64500 рублей. К концу года обещали платить все 70 тысяч. Получилось? Ещё не знаем.
Улан-Удэнский авиазавод тоже не остался без внимания премьер-министра. Промышленность, особенно оборонная, в 2023 году была (да и останется в наступившем году!) в приоритете.
На авиазаводе Мишустин оценил все достоинства предприятия, особо отметив прекрасные условия работы в цехах.
- Что очень важно у вас на производстве – классная эргономика, - отметил он. - Светло, чисто, аккуратно. Даже просто придраться не к чему.
На У-УАЗ поговорили и о гражданской всего авиации Дальнего Востока. Итог: правительство осенью увеличило число субсидируемых рейсов в регионе. А на субсидии для полётов льготников в 2024 году правительство уже выделило 4,5 млрд рублей.
В июле 2023 года с однодневным визитом в Бурятию приехал председатель правительства России Михаил Мишустин. Это был его первый приезд в солнечную республику за Байкалом. Из аэропорта премьер отправился на локомотиво-вагоноремонтный завод, где ему поведали о зарплате сотрудников. Средняя на июль – 64500 рублей. К концу года обещали платить все 70 тысяч. Получилось? Ещё не знаем.
Улан-Удэнский авиазавод тоже не остался без внимания премьер-министра. Промышленность, особенно оборонная, в 2023 году была (да и останется в наступившем году!) в приоритете.
На авиазаводе Мишустин оценил все достоинства предприятия, особо отметив прекрасные условия работы в цехах.
- Что очень важно у вас на производстве – классная эргономика, - отметил он. - Светло, чисто, аккуратно. Даже просто придраться не к чему.
На У-УАЗ поговорили и о гражданской всего авиации Дальнего Востока. Итог: правительство осенью увеличило число субсидируемых рейсов в регионе. А на субсидии для полётов льготников в 2024 году правительство уже выделило 4,5 млрд рублей.
Мишустин также пообещал профинансировать на 450 млн рублей строительство школы в селе Баянгол Баргузинского района.
Итоги визита премьер-министра подвёл Алексей Цыденов:
- Наши предприятия смогли представить свой план развития. Уже в ходе двусторонней встречи с председателем правительства мы обсудили наши основные макроэкономические показатели и ситуацию в республике в целом, а также работу, которая ведётся над мастер-планами Улан-Удэ и Северобайкальска– Сейчас к выпуску готовится распоряжение правительства РФ с перечнем мероприятий по их реализации. Это подробная дорожная карта о развитии благоустройства, общественного транспорта, модернизации ТЭЦ-2.
Уже 31 июля правительство утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития (мастер-планы) Улан-Удэ, Северобайкальска и Читы. На столицу Забайкалья потратят до 2030 года 308,9 млрд рублей, на Улан-Удэ – 277,4 млрд, а на Северобайкальск - скромные 29,5 миллиардов.
В Чите и Улан-Удэ планов громадьё. Главное для жителей небольшого Северобайкальска - реконструкция центральной котельной с переводом на сжиженный газ и строительство хранилища газа.
Вызывали интерес
Прогремело на всю страну, если судить по федеральным СМИ, празднование (да и подготовка к нему) столетия образования Бурят-Монгольской АССР. В рамках векового юбилея некоторые мероприятия проходили за пределами республики. В Кремлёвском дворце выступил ансамбль «Байкал» с программами «Моя Бурятия» (6+) и «Блеск Азии» (6+).
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15 ноября на федеральной выставке «Россия» (6+), открывшейся на ВДНХ, представили павильон Бурятии. Событие широко освещалось в СМИ на уровне РФ.
Отклик по всей России вызвало ноябрьское решение выбранного в сентябре 2023 года Народного Хурала Бурятии. Законодатели внесли изменения в закон РБ «Об установлении порядка осуществления деятельности по обращению с животными без владельцев и перечня мероприятий при осуществлении такой деятельности на территории Бурятии». Они разрешили при соблюдении кучи условий умерщвлять бездомных собак. К решению прислушались законодатели многих субъектов Федерации, но раскритиковали «зоозащитники», зарабатывающие на реализации положений федерального закона №498. Он предусматривает процедуру ОСВВ – отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска бездомных собак после передержки на то место, где их поймали.
«Мы не против собак, мы за людей. Жизнь и здоровье людей, особенно детей, важнее!» - поставил точку глава Бурятии Алексей Цыденов.
И как вишенка на торте. 14 декабря у журналистки улан-удэнской телекомпании «Тивиком» Екатерине Елистратовой получилось задать вопрос на итоговой пресс-конференции президента России Владимира Путина. Она попросила поддержать модернизацию и развитие ЦВМ, сделав упор на возможность реабилитации бойцов спецоперации на Украине. Путин идею поддержал.
Центру восточной медицины, как сообщил позже глава Бурятии Алексей Цыденов, придадут научно-внедренческий статус.