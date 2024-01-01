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Весь 2023 год Бурятия отмечала столетие со дня образования республики

Весь 2023 год Бурятия отмечала столетие со дня образования республики
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В 1923 году она появилась на карте

Бурят-Монгольская автономная советская социалистическая республика была образована в составе РСФСР 30 мая 1923 года. Через сто лет кульминация празднования юбилея пришлась на начало июня.

2 июня на площади Советов в Улан-Удэ открылась выставка достижений экономики муниципальных образований республики «Минии Тоонто – Моя малая родина». Они представили свои экономические достижения в большом юрточном городке, который возвели накануне. Всего было построено 20 презентационных юрт, два чума и один большой шатёр.

Днём 3 июня на Центральном стадионе РБ, несмотря на дождь, прошёл торжественный концерт «Буряад Улас – 100 жэл. Бурятия - 100 лет» (возрастное ограничение 0+). Для жителей республики и гостей столицы Бурятии выступали более двух тысяч артистов из республики, а также из Иркутской области, Забайкальского края и Монголии.

Его готовили с 2018 года!
 
- Основная суть представления в том, что республике больше, чем сто лет, - рассказ главный режиссёр Олег Юмов. - Мы же не 100 лет назад появились. Возраст – это не понятие месяца, года или века, а события и люди, которые сформировали нынешнюю Бурятию. Мы ведём их со времён гуннов и до сегодняшних дней и показываем их через художественно-творческое осмысление

Собравшихся на праздничном мероприятии поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов. 

Фоторепортаж - по ссылке.

Вечером 3 июня в Улан-Удэ прошёл концерт на площади Советов (6+). Он собрал более 15 тысяч жителей и гостей. Для зрителей свои песни исполнили артисты бурятской эстрады и народный артист России Олег Газманов.

Последний спел множество своих хитов: «Есаул», «Ясные дни», песня, посвящённая жене «Единственная моя». Перед исполнением песни «Сделан в СССР», артист высказал свою любовь к Бурятии.

- Я собрал все санкции из-за этой песни. Мне нельзя в Канаду, США и прочие зарубежные страны. Самое главное в Бурятию пускают – это самое важное, с юбилеем! – порадовал зрителей певец.

Фоторепортаж по этой ссылке.

Всех событий, которые произошли в Бурятии и за её пределами, не перечислить. В течение всего 2023 года юбилею республики посвящались сотни больших и малых мероприятий. Но «Байкал-Daily» следил и писал о большинстве из них. Перечислим основные вехи.

В мае в Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера национального балета «Земля веры - Баргуджин Тукум‎» (возрастное ограничение 12+). Постановка удивила публику нестандартным сюжетом и декорациями. Спектакль готовили три года, специально к столетию республики. Балет поставил хореограф Никита Дмитриевский из Москвы.

В декабре этот балет показали в Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Национальный балет из Бурятии зрители назвали новаторским, а у многих появилось желание приехать в республику и окунуться в культуру бурятского народа. Так написала пресс-служба правительства РБ.

А на новой сцене Большого театра давали два вечера подряд оперу Вано Мурадели «Великая дружба» (возрастное ограничение 12+), запрещённую ещё Сталиным и восставленную худруком Оперного театра Владимиром Рыловым.

В июне на телеканале «Россия 1» программе «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» (12+) Бурятии отвели целых 10 минут. Там рассказали, с чем республика отправилась в новое столетие. 

О Бурятии рассказывали в сюжетах Первого канала и НТВ.

К юбилею Бурятии Гознак выпустил тиражом в три тысячи экземпляров монету из серебра 925-й пробы. При номинале в три рубля в её продавали в интернете за 5000 целковых. 

Кроме этого, в 2023 году столетие со дня образования отметили КяхтинскийХоринский, Баргузинский, Селенгинский районы Бурятии. Широко отпраздновали вековой юбилей республиканского спорта, а также столетие образования Музея истории Бурятии.


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