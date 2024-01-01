Весь 2023 год Бурятия отмечала столетие со дня образования республики



- Основная суть представления в том, что республике больше, чем сто лет, - рассказ главный режиссёр Олег Юмов. - Мы же не 100 лет назад появились. Возраст – это не понятие месяца, года или века, а события и люди, которые сформировали нынешнюю Бурятию. Мы ведём их со времён гуннов и до сегодняшних дней и показываем их через художественно-творческое осмысление



Собравшихся на праздничном мероприятии поздравил глава Бурятии Алексей Цыденов.









Вечером 3 июня в Улан-Удэ прошёл концерт на площади Советов (6+). Он собрал более 15 тысяч жителей и гостей. Для зрителей свои песни исполнили артисты бурятской эстрады и народный артист России Олег Газманов.



Последний спел множество своих хитов: «Есаул», «Ясные дни», песня, посвящённая жене «Единственная моя». Перед исполнением песни «Сделан в СССР», артист высказал свою любовь к Бурятии.



- Я собрал все санкции из-за этой песни. Мне нельзя в Канаду, США и прочие зарубежные страны. Самое главное в Бурятию пускают – это самое важное, с юбилеем! – порадовал зрителей певец.



Фоторепортаж по этой



Всех событий, которые произошли в Бурятии и за её пределами, не перечислить. В течение всего 2023 года юбилею республики посвящались сотни больших и малых мероприятий. Но «Байкал-Daily» следил и писал о большинстве из них. Перечислим основные вехи.



В мае в Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера национального балета «Земля веры - Баргуджин Тукум‎» (возрастное ограничение 12+). Постановка удивила публику нестандартным сюжетом и декорациями.



В декабре этот балет показали в Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Национальный балет из Бурятии зрители назвали новаторским, а у многих появилось желание приехать в республику и окунуться в культуру бурятского народа. Так написала пресс-служба правительства РБ.



А на новой сцене Большого театра давали два вечера подряд оперу Вано Мурадели «Великая дружба» (возрастное ограничение 12+), запрещённую ещё Сталиным и восставленную худруком Оперного театра Владимиром Рыловым.



В июне на телеканале «Россия 1» программе (12+) Бурятии отвели целых 10 минут. Там рассказали, с чем республика отправилась в новое столетие. Фоторепортаж - по ссылке. Вечером 3 июня в Улан-Удэ прошёл концерт на площади Советов. Он собрал более 15 тысяч жителей и гостей. Для зрителей свои песни исполнили артисты бурятской эстрады и народный артист России Олег Газманов.Последний спел множество своих хитов: «Есаул», «Ясные дни», песня, посвящённая жене «Единственная моя». Перед исполнением песни «Сделан в СССР», артист высказал свою любовь к Бурятии.- Я собрал все санкции из-за этой песни. Мне нельзя в Канаду, США и прочие зарубежные страны. Самое главное в Бурятию пускают – это самое важное, с юбилеем! – порадовал зрителей певец.Фоторепортаж по этой ссылке Всех событий, которые произошли в Бурятии и за её пределами, не перечислить. В течение всего 2023 года юбилею республики посвящались сотни больших и малых мероприятий. Но «Байкал-Daily» следил и писал о большинстве из них. Перечислим основные вехи.В мае в Бурятском театре оперы и балета состоялась премьера национального балета «Земля веры - Баргуджин Тукум‎». Постановка удивила публику нестандартным сюжетом и декорациями. Спектакль готовили три года , специально к столетию республики. Балет поставил хореограф Никита Дмитриевский из Москвы.В декабре этот балет показали в Москве на сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Национальный балет из Бурятии зрители назвали новаторским, а у многих появилось желание приехать в республику и окунуться в культуру бурятского народа. Так написала пресс-служба правительства РБ.А на новой сцене Большого театра давали два вечера подряд оперу Вано Мурадели «Великая дружба», запрещённую ещё Сталиным и восставленную худруком Оперного театра Владимиром Рыловым.В июне на телеканале «Россия 1» программе «Вести недели с Дмитрием Киселёвым» Бурятии отвели целых 10 минут. Там рассказали, с чем республика отправилась в новое столетие.



О Бурятии рассказывали в сюжетах Первого канала и НТВ.