В Улан-Удэ высадили пассажиров из сломавшейся маршрутки

Некоторые горожане расстроились из-за этого



В Улан-Удэ по дороге сломался микроавтобус, который ехал по маршруту №40. Инцидент произошёл во второй половине дня 30 декабря. Некоторые горожане торопились по своим делам и сильно расстроились, что теперь не успеют.



- Двигались со 115 до площади на 40 маршруте. Водитель остановился на «Прямой» и попросил всех выйти. Я не услышал, что именно он сказал, но ехать по маршруту дальше он отказался. Всех высадили, водитель денег за проезд не взял. Соседняя пассажирка сказала, что куда-то опаздывала, теперь вынуждена ждать нового маршрута, - рассказал «Байкал-Daily» пассажир той маршрутки.



По словам местных жителей, подобный инцидент происходит во второй раз. Предыдущий случился минувшей осенью. Тогда сломался муниципальный автобус.

